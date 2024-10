Modifiche alla viabilità in alcune vie del centro urbano cittadino di Decimomannu.

Su richiesta della società appaltatrice dei lavori di “Gestione attività ed efficientamento delle infrastrutture a rete servizio idrico integrato”, è stata emessa un’ordinanza per la realizzazione delle opere di rifacimento ed efficientamento della condotta fognaria di via Dante e, in parte, di via Cagliari.

A tale scopo si è provveduto a interdire temporaneamente il traffico, restringere la carreggiata e istituire il divieto di sosta in via Cagliari dall’intersezione con corso Umberto all’intersezione con via Dante, e in via Dante dall’intersezione con via Cagliari all’intersezione con via Regina Elena. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi e termineranno, presumibilmente, il 6 dicembre.

Altra importante novità riguarda l’interdizione al transito, h24 e sino al 31 dicembre, in via Eleonora d’Arborea per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, eccezion fatta per il trasporto di farmaci urgenti.

