Grande successo dell’Open Day all’Aeroporto Militare “Giovanni Farina” di Decimomannu, organizzato dal Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo comandato dal Colonnello Federico Pellegrini, che ha aperto le porte al pubblico in occasione della celebrazione dell’anniversario del “100+1” della costituzione dell’Aeronautica Militare.

Tante le persone in coda già dalla mattina davanti ai cancelli della struttura del Ministero della difesa che hanno potuto visitare la sala espositiva che custodisce la memoria storica dell’Aeronautica Militare in Sardegna attraverso cimeli e documentazione fotografica.

Agli appassionati, giunti da ogni parte dell’Isola, è stato proposto un percorso tra mostre statiche di velivoli militari e mezzi relativi alle molteplici specificità del Reparto.

Piloti, tecnici e specialisti hanno accolto i numerosissimi visitatori e curiosi raccontando con passione il proprio lavoro quotidiano e i valori che li guidano nello svolgere importanti servizi per la difesa del Paese e a favore dei cittadini.

Adulti e bambini, famiglie e aspiranti piloti si sono ritrovati insieme in fila per poter vedere da vicino i velivoli M346 ed Eurofighter e vivere per una giornata l’emozione di essere ai comandi di un jet dell’Aeronautica Militare, scoprire i segreti della meteorologia e conoscere da vicino i tecnici di bordo della Ricerca e Soccorso.

La cerimonia del “100+1” prosegue nel solco tracciato dalla speciale ricorrenza del Centenario dell’Aeronautica, prestigioso traguardo raggiunto lo scorso anno e che oggi diventa occasione per affermare e consolidare i valori e la passione che caratterizzano tutte le realtà che compongono la Forza Armata dei cieli e l’accompagnano verso un domani sempre più mutevole e attento alle sfide del futuro.

In occasione dell’evento è stato possibile sostenere una raccolta fondi a favore dell’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori curata dalle locali sezioni dell’Associazione Arma Aeronautica di Cagliari e San Gavino Monreale.

Il Reparto coordina, gestisce e controlla le attività di volo dell'Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e dei Paesi Alleati, garantendone altresì il supporto logistico e amministrativo.

È la sede dell'80° Centro Search and Rescue e della International Flight Training School, eccellenza nell'ambito dell'addestramento avanzato al volo, frutto della compartecipazione tra Aeronautica Militare e Leonardo, il colosso mondiale nel settore aerospaziale.

L’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori provvede all’assistenza dei figli del personale deceduto dell’Aeronautica Militare.

Il sodalizio ha assistito dal 1920 ad oggi oltre 6000 orfani, anche mediante l’assistenza diretta con i suoi Istituti.

Attualmente si occupa dei ragazzi in età scolare con contributi scolastici di importo crescente dalla scuola materna all’Università e fornisce inoltre contributi alle famiglie più bisognose.

