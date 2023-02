Sestu avrà la metropolitana leggera Arst. E c’è anche la data di fine lavori prevista: 31 dicembre 2027.

Il collegamento veloce tra Cagliari e Sestu si baserà su due tratti.

Il primo, di circa 1,3 km, dalla fermata in via Caracalla, riguarderà parte dell’area di Monserrato, e si innesterà sul viadotto esistente della Linea 3 San Gottardo-Policlinico in corrispondenza della fermata dell’Argine.

Il secondo poi sarà di circa 4,8 km, dalla fermata Policlinico sino a Sestu. La linea, in doppio binario, attraverserà i terreni non edificati nel territorio di Selargius tra Monserrato e Sestu, e avrà una fermata intermedia nel quartiere “Ateneo”, a Sestu, per chiudere con la fermata capolinea nella zona sportiva. Tre le fermate: le già esistenti “Caracalla” e “Policlinico”, e la nuova nel quartiere Ateneo più il capolinea in Corso Italia.

Le spese per l'intervento, svolto con fondi regionali, ammontano a 41 milioni di euro per la linea direttrice Sestu, 23 milioni per la tratta Caracalla - dell'Argine, e 3 milioni per la stazione intermodale di Monserrato San Gottardo, il tutto con fondi della Regione.

Soddisfazione da parte del consigliere regionale Michele Cossa, che si è impegnato a lungo per questo progetto: «La linea della metropolitana leggera Sestu-Policlinico è strategica non solo per Sestu ma per l’intera area vasta di Cagliari. Cambierà radicalmente le abitudini di mobilità dei cittadini e avrà un fortissimo impatto positivo sia sul piano economico che ambientale», dichiara. Mentre la sindaca di Sestu Paola Secci spiega: «Il Comune ha preparato i documenti necessari per la progettazione e si è coordinato con la direzione generale ai trasporti della regione e Arst. Essendo lo stato della progettazione a buon punto, abbiamo ottenuto il finanziamento regionale. Con fondi comunali sarà realizzato anche un ampio parcheggio di scambio tra il corso Italia e via Dante».

