Sono finte in ospedale, al Policlinico di Monserrato e al Brotzu, le sette persone coinvolte nello spettacolare incidente sulla statale 554, all’altezza di Selargius.

Per loro, fortunatamente, sono lievi conseguenze, con le ambulanze che hanno raggiunto il pronto soccorso in codice verde.

Intanto, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente non appena i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito all'incrocio fra la strada per Dolianova e la via Nenni, dove si è verificato l’incidente. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia stradale.

Si tratta dell’ennesimo maxi-tamponamento avvenuto sulla 554, una delle strade più trafficate della Sardegna, che porta tra l'altro a Cagliari e all'aeroporto.

