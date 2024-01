Ha lavorato sino alla fine della stagione in un albergo di Nora della famiglia Cacciuto, Massimo Cocco, il diciannovenne di Quartucciu che questa mattina ha perso la vita in un tragico incidente sulla Statale 195. E anche oggi stava andando verso Pula, a dare una mano al suocero con alcuni lavoretti, che svolgeva in attesa di iniziare a dare il suo contributo nell’hotel di Nora.

Ma la sua giovane vita si è interrotta tra il pontile della Rumianca e la rotatoria di Maddalena Spiaggia: Cocco era a bordo della sua Clio quando è andato a scontrarsi con una Fiat Marea, a bordo della quale si trovava una famiglia (padre, madre e due figli), per concludere la sua corsa in mare. Il veicolo si è ribaltato e per Cocco, all’arrivo dei soccorritori, non c’era niente da fare.

Non è chiaro se si sia trattato di un frontale, come emerso in un primo momento. O se le due auto viaggiassero nella stessa direzione: Cocco potrebbe aver urtato l’altro veicolo durante il tentativo di rientro in corsia per un sorpasso fallito. Ma per la ricostruzione della dinamica è necessario attendere i verbali della polizia stradale: gli agenti hanno lavorato con la polizia locale di Capoterra, mentre i vigili del fuoco recuperavano il veicolo dall’acqua.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata