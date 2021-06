Si svolgerà domani a Maracalagonis alle 21 una fiaccolata fra le vie del paese in ricordo di Alessandra Piga, la ragazza di 25 anni uccisa dall'ex marito a Castel Nuovo Magra in provincia di La Spezia.

Il tutto in segno di vicinanza alla famiglia della vittima ed in particolare ai genitori Giulio e Daniela. Una manifestazione che si terrà in contemporanea nel paese ligure dove è avvenuta la tragedia dopo un contatto fra i sindaci di Castel Nuovo Magra Daniele Montebello e la collega di Maracalagonis Francesca Fadda "come segno di vicinanza alla Famiglia di Alessandra e come Unione tra noi Comunità e per dire NO alla Violenza in genere".

Invitati alla fiaccolata nel rispetto delle norme anti-Covid, i cittadini di Maracalagonis e dei paesi vicini: amici, parenti e familiari, i Sindaci dei comuni vicini, Associazioni e studenti.

Si partirà dalla Piazza Chiesa, per attraversare poi via Cagliari, via Umberto, via Regina Margherita, via Colombo, via Nazionale, via Santo Stefano, via Nuoro e via Puccini altezza canale coperto. I partecipanti indosseranno una maglietta rossa.

Ci saranno la Polizia locale, le forze dell'ordine e le squadre di Protezione Civile.

© Riproduzione riservata