Le associazioni culturali e sportive mobilitate a Maracalagonis per la valorizzazione di "Staini", (lo stagno), nuovamente a secco. Con una petizione le associazioni chiedono di collaborare per trovare una soluzione.

Lo scorso inverno grazie alle piogge abbondanti lo stagno si è riformato, ripopolandosi anche dei fenicotteri. Non aveniva da diversi decenni. Ma ora è nuovamente a secco e i fenicotteri sono volati via.

Di qui la petizione dalle associazioni che chiedono la formazione di una Commissione che si occupi dello stagno in collaborazione con l'amministrazione comunale.

“La petizione - dice la presidente del Consiglio comunale Elisabetta Melis - è già in istruttoria. Presto quindi se ne parlerà in Consiglio”.

Come dotare lo stagno di acque per l'intero anno? Se ne parlerà probabilmente in tempi brevi anche se le soluzioni non saranno di facile attuazione.

