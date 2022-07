Il nuovo Pai, Piano di assetto idrogeologico del territorio del Comune di Maracalagonis, è pronto. Venerdì alle 18,30 i tecnici lo presenteranno al Consiglio comunale e alla popolazione anche con la ripresa streaming.

Obiettivo della seduta è quello di presentarlo in via preventiva e consultiva, prima dell’adozione formale prevista tra settembre e ottobre. Sarà presentato col supporto audio-visivo attraverso la proiezione a parete delle nuove cartografie che indicheranno i nuovi vincoli idrogeologici alle luce dei nuovi parametri regionali e di una più approfondita analisi del territorio di concerto con l’Ufficio tecnico comunale e dell’Assessorato all’Urbanistica.

“Il nuovo Studio del Pai – dice l'assessore Antonio Melis - contiene importanti novità sotto l’aspetto vincolistico che interessano la periferia del centro abitato e in particolare le aree edificabili di espansione a sud del paese in località ‘Sa mura – Pisanu’ che saranno illustrate dai tecnici incaricati: alcune aree saranno sgravate dal vincolo di inedificabilità assoluta Hi4 previste dal precedente PAI già adottato in Consiglio comunale il 18 agosto del 2018. A seguire, tra settembre e ottobre è prevista l’adozione formale sempre in Consiglio comunale di questo nuovo studio di Assetto idrogeologico; sarà una ‘presa d’atto’ che sarà poi trasmessa alla direzione Generale A.D.I.S. (Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna) per la sua approvazione”.

L'assessore all'urbanistica e vice sindaco Antonio Melis aggiunge che “l’approvazione del PAI da parte dell’A.D.I.S. è propedeutica alla presentazione del PUC definitivo ai sensi della legge urbanistica regionale n. 45/89, senza la quale non si può procedere oltre. Si tratta quindi di una tappa di avvicinamento molto importante per il raggiungimento dell’obiettivo finale: approvazione del PUC definitivo in adeguamento alle norme del PPR, sul quale i tecnici incaricati, di concerto con l’amministrazione comunale e l’Ufficio tecnico comunale, hanno già sviluppato quello che sarà il nuovo assetto urbanistico di tutto il territorio comunale, area urbana e area extra urbana, da sottoporre a breve - conclude Melis - all’attenzione del Consiglio comunale in via preventiva e consultiva per eventuali indicazioni e suggerimenti”.

