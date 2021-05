Uno dei medici di famiglia di Maracalagonis, Severino Piu, è andato in pensione: 1.500 pazienti si trovano ora senza un proprio sanitario.

L’Ats ha indetto la manifestazione di interesse, andata deserta. Un bel problema proprio in periodo di pandemia. Qualcuno ha già manifestato la propria idea di chiedere la disponibilità di uno degli altri medici in servizio in paese. Sperando ovviamente che presto arrivi il sostituto del collega in pensione.

Il sindaco non esclude che nell’emergenza i 1.500 pazienti possano essere assegnati fra quelli attualmente operativi a Maracalagonis.

"Il Servizio Cure Primarie – dice il sindaco Francesca Fadda - ha provveduto subito a bandire la manifestazione di interesse, andata deserta. Ora si sta cercando la soluzione più rapida per sopperire a questo grave disagio. Non sarà compito facile trovare medici disponibili".

