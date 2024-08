Marta Maggetti, medaglia d'oro di windsurf a Parigi, ha vissuto dall’età di un anno e sino al 2020 a Maracalagonis, prima di trasferirsi a Cagliari.

Lo rivendica con orgoglio la sindaca Francesca Fadda che sui social fa sapere che «Marta oggi residente a Cagliari, ha vissuto a Maracalagonis dall’età di un anno, fino al 2020, con i suoi genitori. È stata sempre attiva nello sport, spinta da papà Sandro, allenatore del Mara 2000 Basket nella scuola di basket di Chicca Corona. Marta ha quindi respirato fin da bambina l’aria sportiva già in famiglia e ha poi raggiunto il traguardo della Guardia di Finanza, successivamente proprio nella sezione sportiva e ha deciso di trasferirsi a Cagliari proprio per vivere vicino alla palestra che l'ha formata con successo per poter raggiungere questo brillante risultato».

Aggiunge la sindaca Fadda: «Mamma Betty e papà Sandro emozionatissimi sono di rientro da Parigi e vista la dedica di Marta a Gigi Riva, non potevo che invitarla ufficialmente come madrina di un evento sportivo in fase di organizzazione proprio nella Piazza dedicata a Gigi Riva, nella nostra zona sportiva».

