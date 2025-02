C’è chi abita in case in affitto e che momentaneamente non è in grado di pagare il canone mensile. Per loro è possibile chiedere dei contributi secondo le indicazioni del bando pubblico. Gli aiuti sono destinati agli inquilini la cui morosità è stata causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. I casi non mancano: c’è ch perde il lavoro e c’è chi, per tanti motivi, si ritrova con un reddito che non gli consente di pagare momentaneamente l’affitto.

Le domande di richiesta dovranno pervenire al Comune di Maracalagonis secondo le modalità indicate nello stesso bando. Per ricevere eventuale assistenza in merito, è possibile rivolgersi allo Sportello di segretariato Sociale nel Comune di Maracalagonis, attivo al numero 070.7339975. Lo stesso numero è attivo il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle ore 11 e dalle 15,30 alle 18 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 11.

