Attesa per il Carnevale marese in programma domenica pomeriggio nelle strade di Maracalagonis. Organizza la Pro Loco con la collaborazione dell'associazione "Martis de agoa" e il contributo finanziario del Comune.

Il raduno è previsto per le 15 con la partecipazione di maschere e carri allegorici. La sfilata si snoderà dalla piazza Giovanni XXIII, alla via Cagliari, via Puccini, via Venezia, via Maddalena, via Cagliari, via Nazionale, via Dante, via Garibaldi, via Santo Stefano, via Roma e rientro in piazza Giovanni XXIII.

Prevista la rappresentazione de "Su martis de agoa", con l'associazione omonima e con gruppi "S'urzu e sa mamulada” di Seui e “Su boinaxiu e su pastori" di Teulada. Alle 17, la premiazioni delle migliori maschere e carri di carnevale. Alle 18 la distribuzione delle zeppole offerte dalla Pro loco.

Quindi momenti di animazione e di intrattenimento curati dallo staff della "Tony Live entertainment & events" con i personaggi Disney di "Cartoon Fest".

Alla sfilata parteciperà l'associazione Martis de agoa e gruppi di Siliqua e Seui. Ci sarà anche "Sa ratantira casteddaia" e altri gruppi annunciati da altri centri della zona.

