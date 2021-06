L’amministrazione comunale di Mandas sta completando i lavori per la realizzazione del parco dedicato a David Herbert Lawrence attraverso i quali potrà finalmente decollare il vecchio e ambizioso progetto finalizzato al rilancio del turismo lento e sostenibile.

La Fondazione di Sardegna ha deliberato la concessione di un contributo di 50mila euro da spendere per il restauro di una vecchia automotrice da esporre nel parco in fase di realizzazione nella stazione alla periferia del paese. Verrà allestita una sorta di scenografia per raffigurare l’arrivo di Lawrence a Mandas. “La storica locomotiva, posizionata su un binario ricostruito per l’occasione, attraverso un meccanismo al suo interno riproporrà il fischio e la fuoriuscita del fumo e del vapore per offrire uno spettacolo suggestivo ai visitatori”, dice il sindaco Umberto Oppus. Il progetto prevede anche alla riqualificazione dell’area del boschetto vicino alla ferrovia.

© Riproduzione riservata