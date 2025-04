A Mandas, all’ingresso del paese, oggi ha finalmente riaperto lo storico distributore di benzina che, nella sua nuova gestione affidata alla giovane Cristina Castangia, prende il nome di L’Ibisco Mandas. Alla pompa di benzina, strategica per la sua posizione lungo la Statale 128 (in via Cagliari 17), si sono sempre riforniti sia i residenti del centro dell'alta Trexenta che gli automobilisti provenienti da zone limitrofe.

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione, alla quale ha partecipato il sindaco Umberto Oppus. «Grazie di cuore a Cristina Castangia e in bocca al lupo per questa grande avventura - ha detto il primo cittadino, in occasione del simbolico taglio del nastro -, è doveroso nella giornata di oggi ringraziare anche Egidio e Patrizio Pisano perché senza i loro sacrifici questo servizio non esisterebbe».

L’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha completato gli interventi finalizzati a illuminare l’area all’ingresso dell’abitato.

«È l'inizio di un percorso che entro maggio vedrà la sostituzione della pensilina fatiscente, siamo convinti che in pochi mesi avremo una struttura moderna e all’avanguardia». Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori interventi di innovazione.

