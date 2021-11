Un investimento di oltre 200mila euro per mettere in sicurezza il Rio Borta, uno dei corsi d’acqua più importanti del territorio di Mandas. Il servizio Lavori pubblici del Comune ha emanato la determina che prevede il completamento degli interventi di sistemazione e ripristino della funzionalità idraulica sul corso d’acqua tra Mandas e Gesico.

La messa in sicurezza del fiume non è più procrastinabile, sono evidenti i danni provocati nel corso degli anni sul suolo e in particolare sul tracciato stradale. Alcuni interventi, quelli considerati più urgenti, sono già stati realizzati. Il progetto prevede una spesa complessiva di 225mila euro (compresi gli oneri di sicurezza) per ripulire il tratto del canale a monte che presenta argini in terra su cui è evidente una folta vegetazione di rovi e per intervenire anche sulla strada dove si sono verificati cedimenti differenziali non esistenti nel momento della prima progettazione.

È necessario, in questa fase, evitare che si creino smottamenti per il dilavamento che possano interessare la strada vicina al canale. "È fondamentale mettere in campo tutti gli accorgimenti utili a ridurre il rischio idrogeologico", sottolinea il sindaco Umberto Oppus.

