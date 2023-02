Non ce l’ha fatta, Ferruccio Sanvido: ex consigliere comunale di lungo corso a Selargius, con un passaggio anche in Provincia a Palazzo viceregio, da tempo era affetto da una rara malattia ai polmoni che se l’è portato via nelle ultime ore. Aveva 67 anni.

Nei giorni scorsi aveva scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo essersi rivolto a quello della Regione, Christian Solinas.

Sanvido aveva necessità di un trapianto a causa di una “fibrosi polmonare idiopatica”. Intervento che non poteva essere effettuato in Sardegna. Per lui era necessario partire per Padova.

«Nel giugno scorso, nonostante avessi concordato con la compagnia Volotea comprovando attraverso documentazione sanitaria, schede tecniche dei due dispositivi (Stroller ad alto flusso, contenenti 3 litri di ossigeno crioscopico, in grado di erogare erogare 6-8 l/m) e certificato assenza di circuiti elettrici o batterie, il mio trasferimento, quando ero già a bordo», aveva denunciato, «il volo fu reso impossibile dalla decisione del comandante del volo che giustifico tale sua decisione applicando il regolamento Ata e Enac equiparando il contenuto dei dispositivi “pericoloso perché contenevano un volume superiore ai 100 cc».

Questo problema, sosteneva Sanvido, «è una vera e propria barriera architettonica che attiene solamente a chi risiede nelle isole o deve raggiungerle, per garantirsi una continuità sanitaria e non solo territoriale».

Aveva chiesto un intervento del Capo dello Stato. Ma Sanvido è morto prima di ricevere una risposta.

(Unioneonline/E.Fr.)

