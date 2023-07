Traffico intenso per tutta la giornata sulla 554 tra Monserrato e Selargius. Alternativamente nelle due corsie di marcia si sono create lunghe file sotto il sole cocente. Pesanti i disagi per gli automobilisti in transito.

Una storia di ordinaria amministrazione, mentre non si parla più neppure dei programmati lavori per la realizzazione delle rotatorie al posto dei semafori.

Tantissimi automobilisti cercano alternative, soprattutto verso la statale 387. E traffico sempre più intenso anche dal semaforo di Selargius alla zona industriale di Settimo.

© Riproduzione riservata