Un incontro per aiutare gli anziani di Pula a non cadere nella trappola dei truffatori.

I carabinieri della stazione locale, guidati dal comandante Bruno Caruso, hanno incontrato ieri pomeriggio nel circolo ricreativo di via XXIV Maggio gli anziani del Comune, nell’ambito delle iniziative dell’Arma organizzate per consolidare la vicinanza alla popolazione e spiegare come difendersi dai tentativi di truffa.

In particolare, il comandante Caruso ha richiamato l’attenzione sulla necessità di diffidare dalle apparenze, non aprire la porta agli sconosciuti, evitare la consegna di contanti a sedicenti venditori porta a porta, non dare confidenza al telefono o su internet a persone non note, non effettuare acquisti on-line da sconosciuti, che verosimilmente, non invieranno quanto acquistato, come accaduto in molte circostanze.

Tra le raccomandazioni anche quella di non cedere le proprie credenziali bancarie a nessuno, non digitare anche sul cellulare link internet provenienti da origini sconosciute. I carabinieri, inoltre, hanno invitato i cittadini a chiamare il 112 nel caso si abbia il dubbio di trovarsi davanti a un malintenzionato.

© Riproduzione riservata