L’omaggio della Polizia di Stato a Emanuela Loi. È in programma per lunedì 19 luglio a Sestu, nell'ambito delle celebrazioni per il 29esimo anniversario della strage di via d'Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, la cerimonia di commemorazione in ricordo della medaglia d'oro al valor civile Emanuela Loi, originaria di Sestu e primo agente della Polizia di Stato donna, caduta in servizio per mano della mafia.

Alle 9.30 nella cappella del cimitero del comune di Sestu, il cappellano provinciale della polizia, Don Eugenio Cocco, officerà la santa messa commemorativa alla presenza dei familiari e delle autorità civili.

Al termine della funzione religiosa, sulla tomba della vittima del dovere e alla presenza del vicario del Questore Pio Russo, in rappresentanza del Questore della provincia di Cagliari, sarà deposta una corona d'alloro a nome del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata