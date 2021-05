L'hub per avviare la campagna di vaccinazione a Sinnai è pronto dalla scorsa settimana. Previsti quattro box che possono diventare otto in caso di necessità. La struttura è stata ricavata nella palestra di Sant'Elena e ha già ottenuto il parere positivo dell'Ats al termine del necessario sopralluogo.

Ad effettuare i vaccini saranno 13 medici di base e volontari con la collaborazione della Protezione civile. Ma si attende ancora l'apertura. Il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda ha fatto le sollecitazioni in merito con una lettera alle autorità competenti.

"In data 30 aprile si è svolto il sopralluogo da parte del Servizio di Igiene Pubblica, all’esito del quale è stato espresso il parere favorevole, poi trasmesso alla SC Accreditamento ATS il 4 maggio per il proseguo dell’iter amministrativo. Conseguentemente – ha scritto ancora il sindaco - è stata trasmessa la documentazione necessaria. La struttura è stata completamente allestita nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore. Si è provveduto ad attivare gli affidamenti per procedere alle igienizzazioni, sanificazioni e ritiro dei rifiuti speciali da ditta autorizzata. Tutte le modalità organizzative dell’attività vaccinale sono state già verificate mediante alcune simulazioni generali a cui hanno partecipato tutti gli attori in campo. Non essendo pervenuta la nota di accreditamento della struttura, non è stato possibile avviare, così come previsto, l’attività di vaccinazione nei confronti della popolazione, esigenza fortemente sentita stante la recrudescenza della diffusione del virus nelle scorse settimane. La struttura - ha comunicato il sindaco Anedda - ha ricevuto il parere favorevole del Dipartimento di Igiene Pubblica dell’ATS Sardegna e che i MMG aderenti hanno già avviato le prenotazioni dei vaccini, secondo le indicazioni loro impartite dalla struttura competente". In questo momento, ha aggiunto, “è assolutamente necessario avviare la campagna di vaccinazione”.

