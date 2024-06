Qualche tizzone e lo scheletro semicrollato di un gazebo. Non è rimasto nient’altro del Tagoo Beach Restaurant del Poetto di Quartu, chiosco distrutto nella notte da un incendio, scoppiato dopo almeno due esplosioni che sono state sentite distintamente anche a molta distanza dal litorale.

I vigili del fuoco hanno lavorato dalle 4,15 del mattino e intorno alle 8 l’intervento di bonifica era ancora in corso.

Oltre a una ventina di operatori che si sono dedicati allo spegnimento, in via Lungomare del Golfo è arrivato anche il nucleo investigativo, per accertare le cause del rogo: con il passare delle ore si fa strada l’ipotesi che il fuoco sia partito a causa di una fuga di gas da una delle bombole che si trovavano in cucina.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata