Prove di stagione con una bella sorpresa sul litorale di Chia. Le correnti hanno infatti restituito la sabbia persa durante l'inverno, cambiando completamente la linea della battigia.

Le prime colonne del vecchio molo non sono più in acqua ma quasi al centro della spiaggia e, più avanti, in prossimità dello scoglio di ''Su Giudeu'', si è formata una lunga striscia di sabbia, che separa il tratto di mare con una piscina profonda oltre mezzo metro. La foto ricordo è obbligatoria. Le correnti non garantiscono la bellezza di questo effetto…

