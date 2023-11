Possibili disagi per i residenti in alcune strade alla periferia di Dolianova e le residenze nell’agro a causa di alcuni lavori urgenti alla rete dell’energia elettrica. Dalle 9.30 alle 16.00, i tecnici di E-distribuzione saranno impegnati nella manutenzione degli impianti.

L’intervento richiederà l’interruzione per alcune ore dell’energia elettrica nelle località: su Nerboni, su Pei de s’egua, sa Funtana, Monti Nou, sa Mitza sa Figu, Funtana Pirastu, Ortu de s’ollu, sa Sermenta, is Cucureddus, Riu Maiori, Giubba Niedda, Brai Zandara, Bingia Beccia, is Carongius, sa Spinarba, su Forreddu, Funtana Noa, Maidana, su Frassu e Terri. Interruzioni anche nel centro abitato in via Lussu, San Giovanni, Santa Maria e Sant’Eleni.

Il disagio, comunica il gestore della rete, interesserà solo le utenze alimentate a bassa tensione. Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. E-distribuzione raccomanda di non commettere imprudenze (uso di ascensori, montacarichi o altri macchinari alimentati con l’energia elettrica).

