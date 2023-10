L’asfalto è da rifare. Così da giovedì 12 ottobre in alcuni tratti della strada statale 554 ci saranno degli interventi di nuova pavimentazione. I lavori, avviati dall’Anas, riguarderanno i comuni di Cagliari ed Elmas. Verranno suddivisi in tre interventi e si svolgeranno in orario notturno, tra le 21 e le 6 del giorno successivo. La chiusura dei cantieri è prevista per il 26 ottobre.

Si inizierà nelle notti tra il 12 e il 14 ottobre con gli operai impegnati nella rampa di collegamento della statale 554 alla statale 195 Racc, in direzione Pula, che sarà interdetta al traffico. Il traffico potrà utilizzare il percorso alternativo costituito dalla statale 130.

Il secondo intervento, attivo tra il 16 e il 21 ottobre, interesserà un tratto della carreggiata in direzione Quartu S.E, tra il km 0,750 e il km 1,670. Saranno chiuse al traffico anche le rampe e le uscite di collegamento e accesso allo stess tratto delle statali 130, 131 e 195 Racc. I conducenti, specie quelli diretti verso l’aeroporto, potranno comunque usufruire della viabilità statale di collegamento non interessata dalle lavorazioni.

Il terzo intervento sarà eseguito tra il 23 e il 26 ottobre e interesserà un tratto in direzione aeroporto, tra il km 0,800 e il km 1,100. Anche in questo caso ad essere interessate dalla chiusura saranno le relative rampe e uscite di collegamento delle statali 130, 131 e 195 Racc. Sul posto le indicazioni stradali per usufruire della viabilità statale non interessata dai lavori.

