Esterzili si prepara a trasformarsi in un luogo magico domenica 23 giugno, quando la comunità si riunirà alla fontana di Nuxanuedda per celebrare la notte di San Giovanni con un rituale antico e suggestivo. La giornata inizia alle 9.30 con una suggestiva raccolta di erbe sul Monte Santa Vittoria, un momento per connettersi con la natura e prepararsi al rituale serale. Per chi preferisce unirsi più tardi, l'appuntamento è alle 17 alla fontana, ognuno portando le proprie erbe raccolte nelle campagne del paese.

Alle 18:30, inizia la preparazione dell'acqua di San Giovanni. Ogni partecipante è invitato a portare una bottiglietta per conservarla e portarla poi a casa. Durante il rituale, i partecipanti potranno conoscere la simbologia delle erbe e condividere storie e tradizioni affascinanti tramandate nel tempo.

Dopo la preparazione dell'acqua, ci sarà una meditazione rilassante per connettersi con la spiritualità della natura e assorbire l'energia delle erbe. È consigliato portare un asciugamano, un cuscino o un materassino yoga e indossare abbigliamento. Infine la serata terminerà in via Mazzini con il suggestivo rito del salto nel fuoco delle felci, una pratica antica che simboleggia purificazione e protezione, che testimonia la profonda radice culturale del paese.

L'evento è un'opportunità unica per immergersi nelle tradizioni locali e celebrare la connessione con la natura in un contesto magico e suggestivo, dove storia e spiritualità si incontrano sotto il cielo stellato della notte di San Giovanni.

