Un iPhone a 380 euro. Prezzo decisamente conveniente, che ha spinto una donna di Donori a rispondere a un annuncio truffaldino su Instagram.

La donna ha deciso di acquistare lo smartphone, un iPhone 12 Pro Max 128 gb, effettuando una ricarica su una carta prepagata intestata a un 18enne barese. Peccato che, una volta effettuato il pagamento, non ha mai ricevuto il dispositivo.

Così la casalinga, una 30enne, ha sporto denuncia in caserma. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che nella truffa, oltre al 18enne, erano coinvolti anche il fratello di 26 anni e la madre di 55 (questi ultimi due entrambi già noti alle forze dell’ordine per fatti analoghi).

A pagamento avvenuto gli indagati hanno prelevato la somma e l’indomani hanno denunciato lo smarrimento della carta prepagata per eludere le indagini.

I carabinieri hanno inoltrato alla Procura di Cagliari una comunicazione di notizia di reato per truffa in concorso, e riciclaggio. I tre sono stati inoltre denunciati in stato di libertà.

