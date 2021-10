Un 46enne di Selargius, aiuto cuoco e con precedenti denunce a carico, è stato denunciato a Castiadas per simulazione di reato e falsità ideologica.

L’uomo, dopo essere stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Marcellino di Muravera a seguito di un incidente stradale, aveva infatti sostenuto nelle proprie dichiarazioni ai carabinieri di essere stato investito a Costa Rei attorno alla mezzanotte da un'autovettura il cui conducente non gli avrebbe poi prestato soccorso.

Da parte sua, però, la decisione di non presentare alcuna denuncia querela a carico di ignoti, pur con una diagnosi di 30 giorni di prognosi per traumi vari.

Dalle dichiarazioni rese dai testimoni individuati dai carabinieri sul posto è emersa invece una ricostruzione completamente diversa rispetto a quella fornita dall'interessato.

Un testimone oculare ha in particolare riferito di aver visto chiaramente in via Ichnusa l'uomo cadere autonomamente dal proprio monopattino elettrico e farsi male, precisando anche che in quel momento non c’era alcuna auto in transito.

(Unioneonline/v.l.)

