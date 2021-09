È ancora da ricostruire con precisione il contesto in cui si è sviluppato il rapporto di intolleranza tra due coppie di vicini di casa a Costa Rei, località di Castiadas, nei giorni di fine estate.

Due coniugi marchigiani, proprietari di un’abitazione per le vacanze, hanno querelato una coppia di pensionati cagliaritani, anche loro proprietari di una casa per le ferie. Questi ultimi avrebbero ingiuriato più volte i vicini e gettato liquidi organici nauseabondi nel loro giardino.

I carabinieri sentiranno la versione degli accusati e sarà forse necessario ascoltare anche altri vicini per raggiungere una maggiore precisione su quanto accaduto. Considerando anche che, trattandosi di pensionati, le loro vacanze non si sono limitate a qualche settimana ma si sono protratte per più giorni.

