Guarito dopo l'incidente stradale avvenuto sulla provinciale vicino a Maracalagonis, il ciclista 16enne che era finito in ospedale il 19 novembre scorso è stato dimesso ed è tornato a casa.

Il ragazzo era in sella alla sua bici e percorreva un tratto di strada al buio. Finito sull'asfalto dopo lo scontro con un'auto che viaggiava sulla stessa direzione di marcia, il ragazzo era stato ricoverato in prognosi riservata al Brotzu: le sue condizioni per fortuna sono migliorate col passare dei giorni con i sanitari che ne hanno disposto le dimissioni.

I carabinieri di Quartu che, coordinati dal capitano Ignazio Cabras hanno effettuato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto (in merito vene mantenuto il riserbo), provvederanno ora anche al dissequestro della bici e dell'auto.

