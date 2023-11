Incidente stradale ieri notte sulla provinciale 15 in territorio di Maracalagonis: un ragazzino di 16 anni, studente, percorreva la strada in sella alla sua bici, in direzione di Maracalagonis. Sulla stessa corsia viaggiava un'auto, una Panda.

Improvviso lo scontro, con il giovane catapultato sull’asfalto, dove è rimasto esanime. Immediati i soccorsi da parte di automobilisti in transito, che hanno fatto anche scattare l'allarme. Quindi l'arrivo di una ambulanza del 118, col trasferimento del ferito in codice rosso al Policlinico di Monserrato.

Durante la notte, il giovane ciclista è stato trasferito al Brotzu dove è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Ora si trova in coma farmacologico.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno effettuato i rilievi di legge: in quel tratto di provinciale manca l'illuminazione pubblica.

I militari coordinati dal capitano Ignazio Cabras, comandante del Nucleo radiomobile di Quartu, hanno posto sotto sequestro sia l'auto che la bici per effettuare le perizie tecniche necessarie per la verifica di ogni possibile responsabilità. In merito viene mantenuto uno stretto riserbo.

