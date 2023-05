Grave incidente stradale in galleria sulla Nuova 554, all’innesto con la Nuova Orientale Sarda (125 Var): due auto si sono tamponate all'interno della galleria "Bruncu Martineddu" in territorio di Quartu.

L’impatto tra un’utilitaria e un pick up è stato violentissimo: il pick up si è rovesciato al centro della galleria, l'altra auto si è andata a schiantare contro la parete della stessa e una persona è rimasta incastrata fra le lamiere. Entrambi i conducenti feriti, condotti in ospedale in codice rosso, per trasportare uno dei due è intervenuto anche l’elisoccorso. A lanciare l'allarme sono stati degli automobilisti di passaggio: immediato l’intervento delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della Polstrada.

Il luogo dell'incidente

Ancora da accertare la dinamica dello scontro.

La Statale, fa sapere Anas, è stata riaperta al traffico in direzione Cagliari dopo una chiusura durata un paio d’ore per rimettere in sicurezza la carreggiata.

