Indagini in corso per fare piena luce sul tragico incidente avvenuto domenica mattina sulla 387, costato la vita al 32enne Daniele Picciau.

Ieri si è costituito Nicola Ibba, 38 anni, uno dei quattro uomini a bordo della Bmw, fuggito dopo lo schianto. Ma ai carabinieri ha spiegato: «Non ero io al volante».

Chi allora guidava la vettura che è andata a sbattere contro il guardrail?

Agli inquirenti Ibba – che ha detto di essersi allontanato dal luogo dell’incidente perché sotto choc e che non avrebbe mai conseguito la patente e che rischia l’accusa di omicidio stradale aggravato – avrebbe indicato come conducente Nicola Dessì, 28 anni, finito al Brotzu con fratture alle costole e ferite alle braccia, che dal canto proprio ha chiamato in causa Ibba.

I militari sono dunque al lavoro per appurare come sia andata realmente.

Intanto, Dolianova si prepara a dare l’ultimo saluto a Daniele Picciau: i funerali si terranno oggi pomerggio in San Biagio.

