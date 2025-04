Incidente sulla statale 387 in direzione Cagliari, all’altezza del bivio di Settimo.

Per cause in corso di accertamento una macchina e un furgoncino sono finiti in cunetta ribaltandosi. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu e le ambulanze del 118.

Due le persone rimaste ferite, hanno riportato contusioni leggere che non destano preoccupazione.

Il tratto è stato parzialmente bloccato per consentire rilievi e soccorsi: in poco tempo si è formata una lunga coda di auto fino a Dolianova.

