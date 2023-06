È stato portato in codice rosso al Policlinico di Monserrato l’operaio che oggi è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Settimo San Pietro.

L’uomo era impegnato nella ristrutturazione di un’abitazione in via Roma quando il solaio è crollato e il 50enne è precipitato da un’altezza di circa due metri.

I colleghi lo hanno subito soccorso e hanno dato l’allarme. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che lo ha trasferito in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena e della stazione di San Pietro, insieme agli specialisti dello Spresal, per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

