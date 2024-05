Grande cordoglio a Muravera e nel Sarrabus per la morte di Simone Pisu, 30 anni, operaio di Muravera, vittima del drammatico incidente stradale di questa notte sulla ex 125 all'altezza di San Giovanni.

La salma è stata trasferita all'alba nel cimitero del paese dopo che il magistrato ha disposto la rimozione, consegnandola ai familiari per i funerali. Il ragazzo era conosciuto e stimato.

In ospedale è invece finito Giuseppe Murru 48 anni, ex guardia giurata: ricoverato al Santissima Trinità per diverse ferito, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Era lui il conducente della moto che poco prima delle due ha sbandato luno strada finendo contro un palo e poi nel campo vicino dopo un volo di 15 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di san Vito.

Gli accertamenti coordinati dal maggiore Massimo Meloni si sono conclusi poco fa col primo rapporto informativo in Procura.

