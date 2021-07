Fiamme nella notte nel fienile di un’azienda agricola a Siliqua. Sul posto sono intervenuti, in località Is Sindigaus, i Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias. Il rogo ha coinvolto numerose balle di fieno accatastate in due strutture.

Tre gli automezzi usati per spegnere l’incendio, sette gli operatori che stanno lavorando per contenerne l’espansione.

Al termine delle attività, l’area verrà messa in sicurezza e cominceranno gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

