Incendio nelle campagne di Sestu in località Sa Mandara e Ru Durci. Il rogo ha attraversato diversi ettari di stoppie, un agrumeto, un canneto, entrando anche giardini di alcune abitazioni di campagna e minacciando diversi cani che erano chiusi in un box.

Il fuoco ha trovato facile esca tra le erbacce ormai a secco, cumuli di rifiuti, vecchie auto abbandonate. Nessuno è rimasto ferito: sul posto hanno operato squadre dei Vigili del fuoco, dell'Orsa Monastir, Forestas Santa Lucia, Nos Quartu, Barracelli di Sestu, stazione forestale Dolianova e del Masise. Il fuoco è stato circoscritto e domato dopo ore di duro lavoro. Indagini in corso per risalire alle cause e alle eventuali responsabilità di quanto accaduto.

