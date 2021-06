Un incendio si è sviluppato questa notte nella zona industriale di Elmas, nel capannone di un’azienda che si occupa della lavorazione per il riciclo e lo smaltimento di rifiuti e oli esausti a livello industriale.

I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti in via Nervi dove le fiamme avevano avvolto materiali vari, plastici, stracci in tessuto, una parte della copertura, un’idropulitrice e alcune attrezzature.

Grazie al tempestivo intervento degli uomini del 115, il rogo è stato domato prima che potesse raggiungere un deposito con due serbatoi contenenti 26.000 litri d'olio e 1.000 litri di gasolio.

Nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni alla struttura.

Stamattina sul posto è arrivato il NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari: dagli accertamenti e dai rilievi effettuati è stato confermato che le probabili cause dell’incendio sono di natura elettriche e sono dovute a un corto circuito a un’idropulitrice.

(Unioneonline/s.s.)

.

© Riproduzione riservata