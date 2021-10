Grave incidente stamattina sul litorale di Quartu, a Margine Rosso.

Una moto condotta da un 30enne si è schiantata in via Marco Polo contro un’auto, per cause ancora da accertare. L’uomo, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato dal mezzo e ha fatto un volo di alcuni metri, finendo poi sull’asfalto.

L’automobilista si è fermato per prestare i primi soccorsi, poi sul posto sono arrivati l’ambulanza del 118, che ha trasportato il centauro in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari – si sospetta la frattura del bacino insieme ad altre lesioni –, e la Polizia municipale di Quartu per i rilievi del caso.

