Ad attirare i carabinieri di Monastir è stato il forte e persistente odore di cannabis proveniente dall’abitazione. I militari hanno dunque deciso di far scattare un controllo e all’interno della casa, situata a Ussana. E all’interno della cantina situata nel seminterrato è stata scoperta una serra domestica per la coltivazione di marijuana, dotata di impianto di areazione, illuminazione a luci alogene, sistema di riscaldamento e irrigazione.

Per questo, un 23enne del posto è finito in arresto.

Nel corso del blitz sono state sequestrate 51 piante di cannabis alte quasi un metro, 60 piantine appena germogliate, coltivate in bicchierini di plastica.

Nella camera da letto del giovane, inoltre, gli uomini dell’Arma hanno trovato quasi 15 chili di marijuana già essiccata e in parte già confezionata in buste di cellophane o in barattoli in vetro, assieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

