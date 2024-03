La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne residente a Villasor, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna” della Questura di Cagliari lo hanno notato in auto durante un posto di controllo in viale Armando Diaz e gli hanno intimato l’alt.

Ma il 38enne, anziché fermarsi, ha accelerato e ha provato a dileguarsi a forte velocità, liberandosi di una busta contenente un etto e mezzo di marijuana.

La fuga dell’uomo è terminata poco dopo in via Bottego, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo. A quel punto è scattata anche la perquisizione nella sua abitazione, dove è stato trovato un bilancino elettronico e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Il 38enne è stato così tratto in arresto e denunciato per possesso ingiustificato di due coltelli a serramanico, che teneva all’interno di un borsello.

Il gip, durante la successiva udienza, ha convalidato l’arresto, senza però applicare alcuna misura cautelare.

(Unioneonline/l.f.)

