Ha acquistato una Jeep Cherokee, che appariva praticamente nuova, con il contachilometri che segnava poco più di 61mila chilometri.

Ma quando fatto controllare la vettura a un meccanico esperto è saltata fuori la “magagna”: l’auto, di chilometri, ne aveva fatti ben 160mila.

La vittima del raggiro è un 55enne di Nuraminis, che – dopo la scoperta – si è rivolto ai carabinieri.

I militari hanno dato il via alle indagini, terminate con una denuncia per truffa aggravata nei confronti del titolare della concessionaria – con sede a Cantù, in provincia di Como - che ha venduto l’auto al 55enne.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata