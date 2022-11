Anziani alle terme, riparte il servizio offerto dal Comune di Senorbì. L’amministrazione comunale ha rinnovato la convenzione con la struttura Santa Maria Acquas di Sardara per consentire ai residenti non più giovanissimi di usufruire del soggiorno nell’hotel termale a una tariffa agevolata.

Nel palazzo municipale si è tenuta la riunione per illustrare le modalità dell’iniziativa agli assistiti del Servizio sanitario nazionale che, ritenendo di essere affetti da determinate patologie bisognevoli di trattamento termale, hanno effettuato una visita dal medico di famiglia finalizzata all’ottenimento della ricetta-impegnativa che richieda il ciclo di trattamenti appropriati unitamente alla diagnosi di riferimento.

Le cure prenderanno il via lunedì 21 novembre: si terranno il pomeriggio, dal lunedì al sabato, per due settimane. L’importante servizio rivolto ai cittadini con necessità di cure termali negli ultimi due anni è stato sospeso a causa della preoccupazione degli anziani per la situazione di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19. Gli organizzatori garantiscono il rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle norme igieniche sanitarie indispensabili per tenere lontano il virus.

