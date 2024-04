Cibo, buon vino, musica e cultura. C’è tutto questo nella seconda edizione del Serdiana Wine Festival “Intrecci di vite” in programma domenica 21 aprile nel paese del Parteolla.

La manifestazione organizzata dall’Associazione degli enti locali per gli spettacoli in collaborazione con Comune, Regione e Fondazione di Sardegna, era stata rinviata lo scorso 8 dicembre a causa del maltempo. Gran parte degli appuntamenti previsti lo scorso autunno saranno recuperati, a partire dalle degustazioni di vino a bordo di una mongolfiera, principale novità del programma di quest’anno.

Dal mattino alla sera sarà possibile gustare un buon calice di vino ammirando dall’alto gli splendidi paesaggi del territorio di Serdiana: vigneti a perdita d’occhio, ulivi secolari e l’area umida de Su Stani Saliu. Dalle 9 del mattino partiranno le visite guidate alle cantine e i tour in bicicletta e a piedi lungo strade campestri e sentieri che conducono al Parco di Sibiola dove si può ammirare la chiesetta romanica di Santa Maria. Alle 11 l’apertura degli stand dei prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato e l’inaugurazione delle mostre allestite nelle case del centro storico.

Grande spazio sarà riservato anche alla buona musica: la Seui Street Band farà da colonna sonora alla manifestazione in due diversi momenti della giornata, dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 18. Poi toccherà al Dj set Christian Sarritzu intrattenere i visitatori per la seconda parte della serata. Alle 20.30 chiusura con il concerto dei Tamurita in Piazza Eroici Caduti.

© Riproduzione riservata