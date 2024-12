Il Comune di Sestu avrà finalmente la sua Consulta dei Giovani. È notizia degli ultimi giorni, per la gioia dei giovani sestesi, la data ufficiale delle elezioni della nuova Consulta giovanile. Le elezioni saranno il 16 gennaio alle 18.30 nel Comune di Sestu e prevederanno la nomina di 11 giovani eletti a scrutinio segreto, di età tra i 16 e i 27 anni.

Una notizia arrivata dopo giorni di polemiche e incertezze, vista la prima nomina dell’assemblea per il 12 dicembre, poi posticipata a gennaio, con i ragazzi del gruppo giovanile che avevano mandato una PEC indirizzata all’assessore Serrau: «Con grande dispiacere - si leggeva nella PEC - abbiamo appreso solo oggi, in data 6 dicembre, della convocazione dell'assemblea per il 12, notizia alla quale siamo giunti per puro caso, consultando il sito comunale per altri motivi. Avendo fornito i nostri recapiti, nel momento in cui ho inviato una PEC in data 11 ottobre, ci saremmo aspettati di essere informati più direttamente. Con la presente, chiediamo formalmente il rinvio dell'assemblea convocata per il 12 dicembre, in quanto non abbiamo ricevuto una comunicazione adeguata in merito».

«Riteniamo fondamentale - si continua a leggere nella PEC - che un'iniziativa così rilevante per i giovani sestesi sia pubblicizzata in modo più capillare. Siamo convinti che una consulta giovanile aggiornata e rappresentativa possa essere uno strumento fondamentale per coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano e per migliorare la qualità della vita a Sestu».

Nella PEC infine, i giovani chiedono un incontro con l’assessore al Sociale Mario Alberto Serrau al fine di discutere le proprie proposte. Lo stesso assessore Serrau, che smorza le polemiche, si è detto soddisfatto e orgoglioso per un progetto sostenuto da lui stesso dopo la richiesta di tanti giovani: «Sono davvero felice di annunciare l’assemblea per la nuova consulta dei giovani. Colgo l’occasione per invitare tutti i giovani interessati a partecipare. Avrei voluto convocare l’assemblea prima di Natale, ma non è stato possibile a causa dell’indisponibilità della sala, pertanto il 5 dicembre ho convocato la nuova data così da dare più tempo ai ragazzi di organizzarsi. Non vedo l’ora di poter lavorare con loro, provengo dal mondo delle associazione sportive e ho sempre avuto modo di confrontarmi con ragazzi di tutte le età. Ritengo fondamentale il loro apporto, poiché talvolta vedono il mondo in una maniera diversa, ma complementare, rispetto agli adulti. Rinnovo l'invito a partecipare numerosi all'assemblea, e comunico che tale invito verrà esteso in questi giorni a tutte le associazione culturali e sportive che operano all'interno nel tessuto sociale sestese».

