Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Vallermosa per truffa in concorso.

In base alle indagini svolte dai militari, avrebbero raggirato un 44enne. Quest’ultimo era alla ricerca di una polizza assicurativa per il proprio veicolo e ha trovato un’offerta particolarmente vantaggiosa. Dopo il primo contatto online l'uomo si era rivolto telefonicamente al numero indicato sul sito e aveva concordato un pagamento anticipato di 623 euro per l'attivazione della copertura.

Il giorno dopo, effettuando una verifica sul sito della compagnia assicurativa, aveva accertato di essere in realtà totalmente sconosciuto: la polizza non era stata attivata e non esisteva alcuna copertura.

I carabinieri sono riusciti a risalire agli autori della truffa: un 47enne, un 22enne e un 23enne napolitani.

