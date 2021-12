Se n’è andata alla veneranda età di 105 anni, Antonia Soru, la donna più anziana di Guasila e dell’intera Trexenta. Nata il 9 febbraio 1916, vedova da 35 anni, nel giorno del suo centocinquesimo compleanno aveva dato appuntamento a tutti all’anno successivo per una nuova grande festa. Invece per pochi mesi non ce l’ha fatta.

Lo scorso febbraio avrebbe preferito una festa in grande stile, ma a causa dell’emergenza sanitaria per il diffondersi del Covid-19 si era dovuta accontentare di un piccolo rinfresco, consolandosi con i tanti auguri ricevuti sui vari social network che le sono stati riferiti dai familiari.

Viveva nella sua abitazione al centro del paese con la figlia Lucia Chiu, il genero Fortunato Cocco e gli adorati nipoti.

“Speravamo di festeggiare anche quest’anno e sentire quella divertente filastrocca che lei recitava per intrattenere gli invitati tanto da diventare un rito che ci accompagnava da anni”, dice il sindaco Paola Casula che ha voluto far sentire ai familiari della nonnina “la vicinanza e l’abbraccio della comunità”.

