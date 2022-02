Riprenderanno a breve i lavori per il restauro e il consolidamento della chiesa parrocchiale di San Sebastiano Martire, patrono di Guamaggiore.

Il cantiere è fermo da alcuni mesi a causa di alcune lungaggini burocratiche, ma già nei prossimi giorni è attesa la svolta per quanto riguarda il proseguimento dei lavori.

"Siamo in attesa dell’approvazione da parte della Soprintendenza per completare la balaustra e la pavimentazione del nostro importante edificio di culto", spiega il sindaco Nello Cappai. Per rifare la balaustra sono stati stanziati 26.000 euro. L’importo complessivo dei lavori invece è di 170.000 euro.lavort

La chiesa dedicata a San Sebastiano, patrono di Guamaggiore, è stata edificata dopo gli anni dell’epidemia di peste che aveva decimato la popolazione del piccolo paese della Trexenta.

La popolazione superstite, una volta cessato il morbo, aveva voluto ringraziare il santo per aver la sua intercessione.

I lavori per il suo restauro sono stati programmati da tempo con l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del Piano delle opere pubbliche relativo al triennio 2018-2020. "Stiamo facendo tutto il possibile per restituire la chiesa al culto dei fedeli", conclude Cappai.

