Carnevale da record, 11 sfilate per le Maskareddas Gomajoresas. L’associazione carnevalesca di Guamaggiore nasce il 9 Gennaio 2024 da un gruppo di amici con la passione comune del carnevale Il gruppo è in continua crescita e vanta quasi 100 iscritti tutti uniti dallo spirito del divertimento e la spensieratezza che regala la magia del carnevale. Il tema del carro 2025 è “Alice in Goimajorland” ambientato appunto a Guamaggiore, paese di meno di mille abaitanti della Trexenta. L’idea è nata dalla valorizzazione della reggia nuragica di Barru spesso visitata abusivamente poiché cantiere. Quindi lo stregatto che esce dal nuraghe rappresenta quella fetta di persone che lo hanno visitato per primi infatti se la ride. Il bianconiglio è frettoloso perché non vede l ora di andarci pure lui e quindi rappresenta la gran parte delle persone curiose in attesa, mentre il Brucaliffo, totalmente indifferente, se la fuma sul fungo.

Tutto questo ha comportato tanto lavoro e tanti sacrifici coronati poi dall’ottima riuscita delle sfilate a cui l’Associazione ha partecipato.

«Nei mesi scorsi, tutte le sere, il gruppo si è ritrovato in un capannone, ognuno col suo compito ha contribuito alla realizzazione di questo progetto senza guardare orari o giorni di festa. Anzi, la festa è stata proprio il ritrovarsi con le mani sporche di colla o di vernice pur di stare insieme - dice la presidente Filomena Ledda . Il carnevale è proprio questo, armonia, spensieratezza, fratellanza e divertimento ma senza mai trascurare la sicurezza».

«Abbiamo messo in luce l’identità del nostro paese, rispettoso, educato e pronto a fare festa… Tante sono le realtà che hanno contribuito al nostro progetto e questo ha fatto sì che la nostra voglia di fare, crescesse sempre di più. Ora si pensa già al prossimo Carnevale ma prima l’associazione offrirà altre iniziative alla comunità nel periodo estivo e autunnale. Ancora due appuntamenti attendono il gruppo di Guamaggiore il 15 marzo a Villamar e il 16 A Sestu: alla fine saranno ben 11 le sfilate che hanno avuto per protagoniste le maschere di Guamaggiore».

© Riproduzione riservata