I bambini pronti a vestire i panni di piccoli vignaioli per una giornata all’insegna del divertimento. Domani, venerdì 20 settembre a Guamaggiore, si terrà la sesta edizione della rassegna “Vendemmiando in tour” promossa dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco in collaborazione con l’azienda vitivinicola di Enrico Melis e con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari di Guamaggiore e Cagliari.

Questo il programma: alle 9 il raduno nel colle di Santa Maria Maddalena e la partenza per il vigneto, alle 9.30 la vendemmia con gli esperti che illustreranno ai ragazzi le tecniche di lavoro della tradizione isolana e della Trexenta, alle 12 il rientro al colle per la pigiatura dell’uva, alle 13 il pranzo offerto agli alunni dalla Pro loco. La giornata sarà accompagnata dalla fisarmonica del maestro Walter Atzori. «L’iniziativa è dedicata alla didattica per i bambini delle scuole, il nostro obiettivo è promuovere l’incontro tra apprendimento e svago», dice Giantonio Tronci, presidente dell’associazione turistica di Guamaggiore.

Cestino, forbici e stivali di gomma, così come nelle precedenti edizioni della manifestazione gli scolaretti potranno correre tra i filari per raccogliere l’uva. E poi via le scarpe e tutti nei tini per schiacciare a piedi nudi i chicchi, mentre sale inebriante il profumo del mosto. «Vendemmiare con i bambini è un’esperienza preziosa, perché ci riporta alle cose semplici legate alle autentiche tradizioni del nostro territorio», aggiunge il sindaco Nello Cappai. Saranno gli stessi alunni delle scuole coinvolte a raccogliere il testimone degli esperti agricoltori e dare vita a uno dei momenti più suggestivi della vita in campagna.

